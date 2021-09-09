Глава Башкирии развеял опасения уфимцев о возможном сползании ЦУРа в Белую

Вчера, 8 сентября во время прямой линии с главой Башкирии Радием Хабировым прозвучал вопрос, а точнее опасения граждан о том, насколько надежно здание ЦУРа, в котором собственно и проходило само мероприятие. Здание находится на склоне, чуть ниже самого Белого дома, в связи с чем прозвучали опасения уфимцев – «вдруг здание сползет в Белую, и все, кто здесь работают, утонут».