Эксперты: К очередной атаке на iHerb причастен алтайский производитель БАДов “Эвалар”

Аналитики и эксперты придерживаются мнения, что еще одну атаку на международный магазин, скорее всего, спровоцировал алтайский производитель БАДов “Эвалар”. Как сообщает newizv.ru, два источника на рынке интернет-ретейла полагают, что виновником сложившегося вокруг iHerb ситуации выступает “Эвалар”. Так как представители именно этой компании направили жалобы в Роспотребнадзор и Государственную думу, призывая заблокировать работу крупного продавца товаров для здоровья в российском интернет-пространстве, а после обратились еще и в органы прокуратуры.
Работа iHerb, лидера на отечественном рынке БАДов, по всей видимости, беспокоила их главных конкурентов - “Эвалар”. Недавно появилась новость о строительстве и запуске производственных мощностей iHerb на территории нашей страны.
После того, как стало известно о постановлении Барнаульского суда, в новостных изданиях стали публиковаться комментарии экспертов о том, что “трансграничные сервисы не хотят заниматься сертификацией продаваемой продукции в России”, а все реализуемые на отечественном рынке препараты должны получать подтверждения только после прохождения сертификации согласно российским нормам.
Однако закон от трансграничной торговле гласит, что если товары имеют разрешение на продажу в приграничной стране, повторную сертификацию проходить не потребуется. Так реализуется принцип свободной торговли, который подразумевает отсутствие бюрократической волокиты и каких-либо задержек при отправлении заказа получателю. Из-за чего решение городского суда Барнаула может оказать влияние на всю индустрию онлайн-продаж.
Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов прокомментировал данный инцидент для издания “Форбс”, заявив, что деятельность iHerb соответствует нормам российского законодательства.