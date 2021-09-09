Эксперты: К очередной атаке на iHerb причастен алтайский производитель БАДов “Эвалар”

Аналитики и эксперты придерживаются мнения, что еще одну атаку на международный магазин, скорее всего, спровоцировал алтайский производитель БАДов “Эвалар”. Как сообщает newizv.ru, два источника на рынке интернет-ретейла полагают, что виновником сложившегося вокруг iHerb ситуации выступает “Эвалар”. Так как представители именно этой компании направили жалобы в Роспотребнадзор и Государственную думу, призывая заблокировать работу крупного продавца товаров для здоровья в российском интернет-пространстве, а после обратились еще и в органы прокуратуры.