“Единая Россия” внесла в бюджет финансирование инфраструктурных проектов в регионах

Ранее отмечалось, что «Единая Россия» озвучила Владимиру Путину предложения по реализации программы развития инфраструктуры регионов. Российский президент поддержал инициативу, и 9 июня Госдума приняла соответствующий закон. А еще через десять дней на съезде «Единой России» было объявлено о продлении программы до 2026 года и увеличении ее финансирования.