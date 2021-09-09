mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Детский омбудсмен Башкирии попросила прокуратуру проверить популярный бренд из Уфы

9 сентября 2021, 07:21
Фото: www.facebook.com/vokunev
Милану Скоробогатову обратиться в надзорное ведомство побудила жалоба уфимки на «матершинное слово сексуального характера» на футболках.

Стало известно о том, что детский омбудсмен Милана Скоробогатова отреагировала на жалобу уфимки, обеспокоенной тем, что в дизайне своих нарядов известный уфимский бренд DamDam «использует детей в рекламе матершинного слова сексуального характера». Речь идет о футболках бренда, на которых написана подозрительно знакомая жителям Башкирии фраза Cutac bash, однако она представлена на латинице и стилизована под упаковку известной на весь мир конфеты на палочке Чупа-Чупс.

Однако в обращении уполномоченной по правам детей в Башкирии Миланы Скоробогатовой к прокурору Башкирии Владимиру Ведерникову сказано, что таинственное словосочетание на латыни содержит нецензурную брань, а следовательно несет публичное распространение этой самой брани.

Прокуратура не проигнорировала обращение чиновницы и начала проверку, совершив для этого контрольную закупку футболок бренда для последующей экспертизы. Стоит заметить, что надписи на одежде как таковые не попадают под действие закона о рекламе. Отдельно стоит отметить и то, что под санкции Роскомнадзора можно попасть только за русский мат, существует перечень из всего четырех слов и их производных.

Напомним, уфимский бренд одежды DamDam и его оригинальные дизайны, так или иначе связанные с башкирским языком, культурой и традициями популярен не только среди жителей региона, так в провокационных нарядах от уфимского бренда не гнушаются выходить в свет артисты юмористического жанра Тимур Бадрутдинов и Гарик Харламов. Не скрывает своего уважения к бренду и Ростислав Мурзагулов, который не нуждается в представлении.

В наших рядах Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, заслужен ный артист РБ Радик Юльякшин, Сенатор от Республики Башкортостан Ирек Ялалов, спортсмен и депутат Джефф Монсон, спортсмен и депутат Николай Валуев, почетный гражданин Мишкинского района Динар Гильмутдинов, великолепный хореограф Мигель, комики Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов, хоккеисты и музыканты, политики и медработники, строители и актеры и многие, многие другие обычные смертные (но не перестающие быть людьми).Владлен Окунев DamDam

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48