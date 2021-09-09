Детский омбудсмен Башкирии попросила прокуратуру проверить популярный бренд из Уфы

Прокуратура не проигнорировала обращение чиновницы и начала проверку, совершив для этого контрольную закупку футболок бренда для последующей экспертизы. Стоит заметить, что надписи на одежде как таковые не попадают под действие закона о рекламе. Отдельно стоит отметить и то, что под санкции Роскомнадзора можно попасть только за русский мат, существует перечень из всего четырех слов и их производных.