Детский омбудсмен Башкирии попросила прокуратуру проверить популярный бренд из Уфы

Стало известно о том, что детский омбудсмен Милана Скоробогатова отреагировала на жалобу уфимки, обеспокоенной тем, что в дизайне своих нарядов известный уфимский бренд DamDam «использует детей в рекламе матершинного слова сексуального характера». Речь идет о футболках бренда, на которых написана подозрительно знакомая жителям Башкирии фраза Cutac bash, однако она представлена на латинице и стилизована под упаковку известной на весь мир конфеты на палочке Чупа-Чупс.
Однако в обращении уполномоченной по правам детей в Башкирии Миланы Скоробогатовой к прокурору Башкирии Владимиру Ведерникову сказано, что таинственное словосочетание на латыни содержит нецензурную брань, а следовательно несет публичное распространение этой самой брани.
Прокуратура не проигнорировала обращение чиновницы и начала проверку, совершив для этого контрольную закупку футболок бренда для последующей экспертизы. Стоит заметить, что надписи на одежде как таковые не попадают под действие закона о рекламе. Отдельно стоит отметить и то, что под санкции Роскомнадзора можно попасть только за русский мат, существует перечень из всего четырех слов и их производных.
Напомним, уфимский бренд одежды DamDam и его оригинальные дизайны, так или иначе связанные с башкирским языком, культурой и традициями популярен не только среди жителей региона, так в провокационных нарядах от уфимского бренда не гнушаются выходить в свет артисты юмористического жанра Тимур Бадрутдинов и Гарик Харламов. Не скрывает своего уважения к бренду и Ростислав Мурзагулов, который не нуждается в представлении.
В наших рядах Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, заслужен ный артист РБ Радик Юльякшин, Сенатор от Республики Башкортостан Ирек Ялалов, спортсмен и депутат Джефф Монсон, спортсмен и депутат Николай Валуев, почетный гражданин Мишкинского района Динар Гильмутдинов, великолепный хореограф Мигель, комики Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов, хоккеисты и музыканты, политики и медработники, строители и актеры и многие, многие другие обычные смертные (но не перестающие быть людьми).Владлен Окунев DamDam