mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бэйл уверен в том, что Роналду справится с новым вызовом в «Манчестер Юнайтед»

8 сентября 2021, 22:26
Фото: pxhere.com
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл высказался о возвращении своего бывшего товарища по команде Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Я уверен, что Роналду отлично поработает в «Манчестер Юнайтед». Он уже все доказал в Премьер-лиге, знает эту лигу. Роналду добился всего в футболе, никто не сравнится с ним по результативности. Я, как и все, с нетерпением жду, когда он начнет играть», - передает слова Бэйла «Советский спорт».

Ранее в своей карьере Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи за «красных дьяволов» и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48