Башкирия получит более 620 миллионов рублей на строительство социальных учреждений

Также Хабиров рассказал и даже показал так называемых первых ласточек, а именно планируемый облик новых корпусов, которые скоро появятся в Республиканском геронтологическом центре «Именлек» в Уфе, а также в Благовещенском ПНИ (психоневрологическом интернате). Глава Башкирии заявил, что проектная документация на оба объекта уже есть, мало того, она утверждена. Были названы и сроки, работы по словам главы региона начнутся уже в 2022 году.