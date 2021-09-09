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Башкирия получит более 620 миллионов рублей на строительство социальных учреждений

9 сентября 2021, 11:04
Фото: Страница в соцсети Радия Хабирова
Об этом рассказал Радий Хабиров на своей странице в соцсети.

Деньги на строительство социальных учреждений Башкирия получит в рамках национального проекта «Демография», а именно федерального проекта «Старшее поколение». Сумма федеральной дотации составит 620,5 миллионов рублей.

Госучреждения, в которых живут одинокие люди преклонного возраста и нуждающиеся в постоянном уходе и наблюдении, во многих случаях построены очень давно, здания износились. Например, Благовещенский интернат начинался с небольшого Дома ветеранов Гражданской войны в октябре далекого 1936 года, ровно 85 лет назад. Чтобы поправить эту ситуацию, мы создали нашу, республиканскую программу модернизации объектов социального назначения и планово работаем по ней. Участвуем и в федеральных проектах. Радий Хабиров

Также Хабиров рассказал и даже показал так называемых первых ласточек, а именно планируемый облик новых корпусов, которые скоро появятся в Республиканском геронтологическом центре «Именлек» в Уфе, а также в Благовещенском ПНИ (психоневрологическом интернате). Глава Башкирии заявил, что проектная документация на оба объекта уже есть, мало того, она утверждена. Были названы и сроки, работы по словам главы региона начнутся уже в 2022 году.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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