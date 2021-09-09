Аналитики Башстата сообщили о подорожании помидоров и огурцов

Среди лидеров по потерям в цене стал тот самый борщевой набор, цены на который всю весну и лето удивляли не только жителей Башкирии, но и всей России, высокие цены на свеклу, морковь и капусту стали одной из тем, которую обсуждали в ходе Прямой линии с президентом России. Так, больше остальных продуктов в Башкирии подешевела белокочанная капуста, на 4,4 %, килограмм в среднем обойдется в Башкирии в 36 рублей. Следом – морковь, подешевевшая на 3,7%, средняя цена в республике на нее составила 39 рублей за килограмм.