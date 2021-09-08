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В Башкирии чиновника приговорили к 2 годам условно за травмирование 7-летней девочки

8 сентября 2021, 14:10
Фото: 1mediainvest.ru
Бывший чиновник вину не признает.

Стало известно о решении суда в отношении бывшего первого заместителя главы администрации города Сибай. Мужчину обвиняют в причинение вреда 7-летней девочки. Так, суд постановил, что в августе 2018 года, когда проводился ремонт дворовой территории, включая игровую площадку, чиновник подписал акт о приеме работ ООО «КСИЛ-Балтэкс», однако качество самой работы проверено не было. В результате чего в августе уже 2020 года незакрепленные хоккейные ворота упали на 7-летнюю девочку.

Известно, что суд назначил наказание в виде лишение свободы сроком на два года условно с испытательным сроком так же на два года. Сам бывший чиновник вину не признает.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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