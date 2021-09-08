Украинский банк “Конкорд” может попасть под санкции

Примечательна и биография ее мужа Вячеслава Мишалова, который моложе своей супруги на 9 лет. Не исключено, что именно благодаря покровительству Елены ее супруг сначала занял место депутата в Днепропетровском городском совете, а затем стал секретарем городского совета, что является второй по значимости должностью после мэра города. Однако в скором времени разразился крупный коррупционный скандал, фигурантом которого стал Мишалов. В дальнейшем его жена перестала упоминаться в прессе под своей прежней двойной фамилией.