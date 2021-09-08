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Украинский банк “Конкорд” может попасть под санкции

8 сентября 2021, 18:23
Фото: pxhere.com
Украинский коммерческий банк “Конкорд” может пострадать от санкций, наложенных крупными платежными системами.

После 8 сентября для онлайн-казино, которые организовали свою незаконную деятельность на площадке банковской организации, будет введен запрет на прием платежей по картам Visa. Среди сайтов, попавших под такие ограничения, Fresh Casino, Joy Casino и Frank Casino.

Эти сайты, как и некоторые другие интернет-ресурсы игровой направленности, ранее попали в список Роскомнадзора. После чего владельцы онлайн-казино решили вести свою деятельность на иностранных площадках. Однако теперь Visa заблокировала такие сайты и на территории Украины.

Как сообщает lenta.ru, в целях безопасности международные платежные системы Visa и Mastercard ввели обязательную проверку профиля и истории каждой организации, с которой ведется сотрудничество. Как можно понять после блокировки онлайн-казино, “Конкорд” не выдержал такой проверки.

В 2018 году банк уже получил штраф на сумму 1,55 миллиона гривен от Национального банка Украины (НБУ) из-за того, что деятельность организации была признана рисковой. К “Конкорду” применялись и другие меры воздействия.

“Конкорд” ведет свою деятельность с 2006 года. На сайте банковской компании содержится информация о ее основных бенефициарах – в 2012 году ими выступали сестры Елена Соседка и Юлия Соседка.

Ранее Елена была известна под своей двойной фамилией – Соседка-Мишалова. Под этой фамилией она заседала в Днепропетровском областном совете, также до середины 2014 года она входила во фракцию Партии регионов.

Примечательна и биография ее мужа Вячеслава Мишалова, который моложе своей супруги на 9 лет. Не исключено, что именно благодаря покровительству Елены ее супруг сначала занял место депутата в Днепропетровском городском совете, а затем стал секретарем городского совета, что является второй по значимости должностью после мэра города. Однако в скором времени разразился крупный коррупционный скандал, фигурантом которого стал Мишалов. В дальнейшем его жена перестала упоминаться в прессе под своей прежней двойной фамилией.

В 2016 году между “Конкордом” и независимым процессинговым центром ProCard был заключен контракт, благодаря которому банк стал членом платежных систем Visa, Mastercard и “ПРОСТІР”. Карты банка были выданы не менее чем 100 тыс. человек. Представители “Конкорда” в 2019 года анонсировали выход на рынок Prepaid-карты Х-card на базе Visa. Такая карта была примечательна тем, что для ее оформления не требовалось вносить паспортные данные и ИНН.

Также известно, что ранее банковская организация состояла в ГК Concord Capital, основателями которых являлись украинские предприниматели Игорь Коломойский и Игорь Мазепа.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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