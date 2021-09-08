Татьяна Минеева: Бизнес находится в поиске новых идей и конкретных инициатив

В свою очередь заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов пояснил, что НДФЛ — это первая по величине статья доходов городского бюджета, так как на него приходится чуть меньше половины налоговых доходов. Он подчеркнул, что собранный за семь месяцев этого года налог на доходы физических лиц оказался больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, когда в Москве активно вводились противопандемийные ограничения. Более того, сумма налога за прошедший период этот года на треть превышает показатели семи месяцев 2019 года. По словам Ефимова, это свидетельствует о том, что столичным компаниям удалось за время пандемии наладить рабочие процессы, сохранить штат и платить зарплату сотрудникам. Так что рост НДФЛ можно считать еще одним подтверждением восстановления большинства отраслей московской экономики, резюмировал заммэра.