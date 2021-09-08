Специалисты назвали самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в сентябре

По сообщению iz.ru, наиболее высокооплачиваемая работа в дистанционном формате предлагается в Санкт-Петербурге - гендиректору образовательного центра готовы платить триста тысяч рублей. На втором месте Москва - в Сколково готовы платить разработчику приложений двести пятьдесят тысяч рублей. Причем, работать можно как удаленно, так и из офиса. Третье место тоже отдают столице - ИТ-компания готова платить заработную плату руководителю отдела продаж онлайн-школы 3D моделирования двести тысяч рублей.