«Россети Урал» возведут ЛЭП для населения проблемного поселка в Свердловской области

Как сообщает tagilcity.ru, проблемы с подачей электроэнергии наблюдаются из-за того, что частные владельцы сетей не стали реконструировать их после того, как к линии подключились новые объекты и нагрузка на сеть возросла. Жильцы этих домов составили заявки на технологическое присоединение и направили его в компанию «Россети Урал», чтобы филиал «Свердловэнерго» наладил электроснабжение в районе, а население перестало зависеть от частных сетей, которые не могут обслуживаться надлежащим образом.