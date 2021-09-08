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Радий Хабиров рассказал об отношении к арестованным башкирским чиновникам

8 сентября 2021, 17:13
Фото: Mkset.ru
Он также уточнил, что разбираться в ситуации должен суд и следствие.

В ходе прямой линии с главой Башкирии прозвучал и вопрос о чиновниках из региона, которые оказались в поле зрения правосудия, а именно под следствием и за решеткой. Речь шла и о невыявленной коррупции среди чиновников.

– Это неприятно. Как бы мягче сформулировать, чтоб потом не нарваться. Мне приносили бумагу и говорили – вот он на карман взял. Эти люди сами ушли тихонько, – рассказал Радий Хабиров в ответ на вопросе о чиновниках-коррупционерах.

Напомнил глава региона и о том, что есть правоохранительные органы. Он заявил, что правоохранители должны довести дело до суда и после того как решение примет суд я уже буду принимать решение. В контесте Хабиров напомнил историю с главой Илишевского района, которого хотели арестовать, но потом все-таки оставили под подпиской о невыезде. Но он подчеркнул, что пока нет решения суда, чиновник для него остается тем же сотрудником.

Правоохранители делают свою работу, но решение принимает суд. После того, как вынесут вердикт, я откажусь с ним работать. Пока нет приговора - чиновник член мой команды. Это все говорит о качестве работы правоохранителейРадий Хабиров

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
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