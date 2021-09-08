Радий Хабиров рассказал об отношении к арестованным башкирским чиновникам

Напомнил глава региона и о том, что есть правоохранительные органы. Он заявил, что правоохранители должны довести дело до суда и после того как решение примет суд я уже буду принимать решение. В контесте Хабиров напомнил историю с главой Илишевского района, которого хотели арестовать, но потом все-таки оставили под подпиской о невыезде. Но он подчеркнул, что пока нет решения суда, чиновник для него остается тем же сотрудником.