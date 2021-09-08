mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Радий Хабиров рассказал о своем отношению к байству и об отношении Путина к Башкирии

8 сентября 2021, 15:45
Фото: Mkset.ru
Радий Хабиров говорил в том числе и о том, что в начале работы он был излишне горячим.

Радий Хабиров ответил сразу на два вопроса журналиста Светланы Валиевой. Первым был вопрос о байстве и о административном взаимодействии с главами.

– К байству у меня отношение изменилось. Не люблю этого. Мы провели кадровую работу, обновили глав муниципалитетов. Это скрупулезная вещь. Мне кажется, корпус глав сегодня все еще имеет отблески байства. Любимчиков у меня нет. Честное слово. Я ко всем отношусь с уважением и пониманием. Моя работа – трезво на них смотреть. Бить по голове работает только некоторое время, – рассказал Радий Хабиров.

Кадровая работа это скрупулезная вещь. С некоторыми главами мы расстались, у меня не было злобных и мстительных мыслей, с остальными нам удалось создать довольно рабочий каркас глав муниципалитетов. Вы знаете, хоть я сам люблю говорить, что не даю курса молодого бойца, но и мне на посту главы региона его никто не давал.Радий Хабиров

Вопрос о взаимодействии с главами муниципалитетов плавно перешел в вопрос об опыте взаимодействия с Путиным и даже принял угрожающие формы – из того, как можно добиться расположения Путина в то, как можно купить Путина?

От финала вопроса Хабиров отмахнулся, ухмыльнувшись со словами вы сейчас тут наговорите. Вместо этого глава Башкирии рассказал о том, как Путин относится к Башкирии.

– Отношение президента Путина к республике, к людям, живущим здесь, благожелательное. Мне было очень комфортно и по деловому мы обсудили все насущные вопросы с главой государства, – рассказал Радий Хабиров.

Мне было комфортно общаться и работать с Владимиром Путиным. Мне приятно, что некоторые решения он поддержал. Отношение Президента не ко мне - к республике, к людям. Он приехал на открытие завода. Весь мир шумит, санкции, говорят, что бежать из России надо. Тут австрийский бизнесмен вложил миллиарды в этот завод.Радий Хабиров

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48