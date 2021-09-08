Радий Хабиров рассказал о своем отношению к байству и об отношении Путина к Башкирии

– К байству у меня отношение изменилось. Не люблю этого. Мы провели кадровую работу, обновили глав муниципалитетов. Это скрупулезная вещь. Мне кажется, корпус глав сегодня все еще имеет отблески байства. Любимчиков у меня нет. Честное слово. Я ко всем отношусь с уважением и пониманием. Моя работа – трезво на них смотреть. Бить по голове работает только некоторое время, – рассказал Радий Хабиров.