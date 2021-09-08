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Радий Хабиров объяснил почему Башкирия находится на «ручном управлении»

8 сентября 2021, 15:00
Фото: Mkset.ru
Он рассказал о своей команде, уровне занятости и о стратегии управления регионом.

В ходе Прямой линии с главой Башкирии прозвучал вопрос ведущего и блогера Дениса Ганиева о том, почему многие актуальные вопросы решаются именно через главу республики, а не менеджерами.

– Почему глава республики вынужден решать вопросы, за людей, за направлениям. на которых есть менеджеры? Все-таки задача главы заниматься развитием региона, поддержанием жизни и т.д., а не какими-то узкими вопросами? – поинтересовался Ганиев.

Свой ответ Ради Хабиров начал с шутливого признания в том, что «по натуре он очень ленивый человек», любит полежать, поспать, созерцать, думать. Но иногда для того, чтобы настроить систему – нужно самому во все самому погружаться.

– Моя задача как руководителя: тратить время на аналитику, общение с людьми, большие проекты, – заявил Радий Хабиров.

И это при том, что график главы плотно забит разными мероприятиями по типу Инвестчаса и подобных ему. Из-за этого он даже борется со своим секретариатом, ведь с такой занятостью выделить время на стратегию развития региона нелегко.

– Иногда приходится, к сожалению, голос повышать и приходится принимать какие-то жёсткие меры в отношении руководителей. Я согласен с тем, что вот не должен вот так руководить. Но полагаю, что потихонечку я от этой суеты небольшой буду выходить, но пока вот настраиваем систему, – рассказал Хабиров.

Мне в некотором смысле все-таки везет с коллегами. Довольно эффективно работает правительство республики...Я вокруг себя собираю самодостаточных, сильных людей, которые могут двигать историю, двигать экономику.Радий Хабиров

Радий Хабиров привел и цитату Вячеслава Володина, которого поблагодарил за большой политический опыт – опираются на то, что сопротивляется.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
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