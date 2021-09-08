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ПФР: ошибки при начислении пенсии возникают из-за некорректного заполнения трудовых

8 сентября 2021, 16:54
Фото: pxhere.com
В Пенсионном фонде ответили на самые частые вопросы, поступающие от пенсионеров. В том числе разъяснили, почему производится некорректное начисление пенсий.

Эксперты ведомства отметили, что причиной чаще всего становятся допущенные ранее ошибки в документах, в частности, в трудовых книжках. О. этом пишет infox.ru со ссылкой на издание «Экономика сегодня».

К примеру, в трудовой книжке может быть не проставлена печать от той или иной организации, или неверно указана должность. Такие промахи могут повлиять и на само начисление пенсии, если речь идет о досрочном выходе, отмечают в ПФР.

В этой связи специалисты советуют тщательно проверять документы, прежде чем отправляться за начислением пенсии. Благо, сегодня это можно сделать, не выходя из дома. И все благодаря переходу на цифровой формат. В личном кабинете на сайте ПФР пенсионеры могут отследить все свои данные.

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