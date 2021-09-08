ПФР: ошибки при начислении пенсии возникают из-за некорректного заполнения трудовых

В этой связи специалисты советуют тщательно проверять документы, прежде чем отправляться за начислением пенсии. Благо, сегодня это можно сделать, не выходя из дома. И все благодаря переходу на цифровой формат. В личном кабинете на сайте ПФР пенсионеры могут отследить все свои данные.