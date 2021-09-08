«Нужно быть готовым отвечать за свои слова»: глава Башкирии о деле Рамили Саитовой

С делом Ильмиры Бикбаевой, которую на этой недели признали виновной в финансировании экстремисткой деятельности, Хабиров не знаком и не понимает состав преступления. Ранее мы уже писали, что пенсионерку обвиняли в том, что она из жалости перечислила 6 тысяч рублей матери политзаключенного Айрата Дильмухаметова. Суд назначил наказание в виде трех лет условного срока, однако гособвинитель и вовсе запрашивал 4 года лишения свободы, аргументируя тем, что женщина являлась участницей группы в социальных сетях «Четвертая башкирская республика» и разделяла идеи Айрата Дильмухаметова.