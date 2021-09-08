«Нужно быть готовым отвечать за свои слова»: глава Башкирии о деле Рамили Саитовой

На пресс-конференции главе Башкирии задали вопрос о деле Рамили Саитовой и Ильмиры Бикбаевой. Так, в первом случае Хабиров отметил, что за слова, «которые посягают на важные ценности, надо отвечать», так как они могли иметь страшные последствия.
Хабиров также отметил, что если деятельность человека системно была направлена не в то русло, необходимо было ударить кулаком, к тому же, по словам главы, у суда есть юридические способы, чтобы наказание для женщины было в меру гуманным.
С делом Ильмиры Бикбаевой, которую на этой недели признали виновной в финансировании экстремисткой деятельности, Хабиров не знаком и не понимает состав преступления. Ранее мы уже писали, что пенсионерку обвиняли в том, что она из жалости перечислила 6 тысяч рублей матери политзаключенного Айрата Дильмухаметова. Суд назначил наказание в виде трех лет условного срока, однако гособвинитель и вовсе запрашивал 4 года лишения свободы, аргументируя тем, что женщина являлась участницей группы в социальных сетях «Четвертая башкирская республика» и разделяла идеи Айрата Дильмухаметова.
Напомним, что Рамиля Саитова обвиняется в распространении запрещенного контента. Так, у себя на YouTube канале женщина размещала видео, где требовала всех армян и имамов покинуть Башкирию, также рассказывала почему на Урале необходимо снести все кресты. На данный момент Саитова находится в СИЗО, где месяц назад объявила о голодовке из-за необоснованного заключения в карцер.