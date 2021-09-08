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На Ямале оштрафован на полмиллиона рублей бизнесмен, дававший взятки чиновникам

8 сентября 2021, 16:43
Фото: pixabay.com
На Ямале по решению суда директор ООО «Ямалремонт» заплатит штраф в размере полмиллиона рублей. Его обвиняют в даче взяток высокопоставленным чиновникам мэрии Пурпе.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию региональной прокуратуры, административное дело о взятке по статье 19.28 КоАП в отношении руководителя предприятия было возбуждено на основании результатов проверки компании, которую проводили прокуроры. Им удалось выявить факты передачи денег чиновникам администрации поселка в интересах фирмы. По решению мирового суда компания была оштрафована на полмиллиона рублей. Помимо этого, суд постановил конфисковать взятку в размере 300 тысяч рублей.

Руководитель предприятия остался недоволен таким решением мирового судьи и подал апелляцию в Пуровский районный суд. Но последний согласился с решением мирового суда.

Прокурор района предупредил, что проконтролирует выплату штрафа.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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