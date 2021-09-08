Мишустину рассказали о масштабных экономических потерях из-за захоронения вторсырья

Posted 8 сентября 2021, 13:39
Published 8 сентября 2021, 13:39
Modified 17 октября 2022, 21:54
Updated 17 октября 2022, 21:54
В нем они сообщили, что стоимость вторичного сырья, не возвращенного в оборот, составила около 275 миллиардов рублей. Речь идет об отходах, которые не отправляются на свалку с 2015 года.
В своем обращении авторы указали, что для избежания экономических потерь необходимо с 2022 года запустить реализацию концепции расширенной ответственности производителей (РОП), пишут iz.ru.
Представители объединений заявили, что приветствуют законопроект о реализации нового механизма. С критикой инициативы выступают те, кто защищают интересы производителей и импортеров товаров и упаковки. В обращении к премьер-министру отмечается, что такое противопоставление своей выгоды интересам государства и общества вряд ли можно назвать допустимым.
Лидер ассоциации «СтеклоСоюз» Виктор Осипов считает, что промедление с реализацией концепции РОП приведет к недополучению многомиллиардной прибыли российскими стекольными заводами. Их продукция может неоднократно пройти переработку и служить сырьем для различных товаров, вместо того, чтобы отправляться на полигоны.
Отмечается, что за последние 10 лет утилизаторы увеличили показатель рециклинга бумаги и картона с 40% до 65%. Сегодня перерабатывается 4,4 миллиона тонн использованной бумаги. Члены ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» заявили, что грамотное внедрение РОП позволит поднять общий уровень цикличности отходов бумаги и картона до 90%.
Сегодня в России утилизируют собственные отходы или уплачивают экосбор не более 3% производителей и импортеров товаров. По словам исполнительного директора ассоциации «Промышленность за экологию» Любови Меланевской, за это время систему администрирования так и не наладили. Она считает, что новые требования должны исполнять все субъекты регулирования, а не только те, кто и раньше добросовестно исполнял свои обязанности. И контролировать их деятельность в этой сфере будет проще по принципу одного окна, заявила Меланевская.
Напомним, что России предрекли мусорный коллапс, если власти страны не остановят быструю заполняемость свалок и не создадут инфраструктуру для переработки отходов.
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