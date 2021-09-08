Кандидат в депутаты Госдумы Александр Ющенко: «Верю в Божье провидение и победу КПРФ»

Posted 8 сентября 2021,, 05:10
Published 8 сентября 2021,, 05:10
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
У Александра Ющенко очень плотный график, тем более в канун выборов. Мы смогли пообщаться с ним около часа в перерыве между встречами. Чтобы не дублировать уже звучавшие в публикациях мысли, мы предложили Александру Андреевичу ответить на вопросы, которые в беседах с журналистами затрагивались редко либо не звучали совсем. В итоге получился портрет современного коммуниста, каким, возможно, широкая аудитория его не представляла.
— Мы действительно считаем себя преемниками КПСС. При этом мы постарались взять из истории партии всё самое лучшее и самое достойное. Славные страницы КПСС неотъемлемы от достижений советской эпохи и ее истории. Тысячелетняя летопись Руси, истории 70-летнего СССР и нынешней России — это триединая история, которая не должна быть предметом спекуляций.
КПСС выросла из партии большевиков, которая сумела создать на обломках самодержавия новое государство СССР на основе справедливости, дружбы народов и уважения культур. Союз Советских Социалистических Республик впоследствии стал центром, который противостоял мировому капитализму, мировому империализму. Был создан огромный потенциал промышленности, экономики.
В свое время Сталин в 1931 году на конференции промышленников сказал, что «мы отстали от передовых стран на 50-100 лет, мы должны пробежать эту дистанцию за 10 лет. Либо мы это делаем, либо нас сомнут». В итоге за период с 1931 по 1941 год в стране появилось 80 тысяч заводов. Они создали тот потенциал, который впоследствии позволил нам победить в тяжелейшей войне. Плюс было создано лучшее образование. Известна история о том, как немецкий генерал на допросе сказал, что в первую очередь Германия проиграла советскому учителю, воспитавшему молодого солдата-патриота, который был абсолютно беззаветно предан Родине.
Мы первыми прорвались в космос, создали ракетно-ядерный потенциал. Модель нашего образования брали во всем мире, в том числе в Японии. А потом в конце 90-х нам навязали болонскую систему, формирующую не творческую личность, а роботов с клиповый мышлением.
Говоря «мы», я подразумеваю Советский Союз, возглавляемый КПСС, которая находилась в авангарде. Это была не просто партия, это была система управления большим государством, которая привела страну к прорыву. Но нас «подбили» на взлете, это было абсолютное предательство высших эшелонов власти. Ни внешние враги, ни открытая агрессия нас не взяли бы, но это было сделано путем обмана, лести, подкупа, закулисных игр в 1991 году… Наше место занял Китай, сегодня ставший под руководством Коммунистической партии страной с развитой передовой экономикой.
Да, в истории СССР были черные страницы — например, репрессии. Мы осудили эти трагические страницы и больше их не повторим. И это не должно быть предметом интерпретаций и спекуляций. Китай, проходя культурную революцию, тоже имел неоднозначные страницы. Было принято, что Мао Цзэдун был на 70% прав и на 30% неправ. Сегодня его портрет на главной площади Пекина. А экономика Китая рванула на передовые позиции.
— Многие до сих пор считают, что коммунисты непременно являются атеистам. Но это заблуждение. Исторически природа неприятия религии большевиками была связана с тем, что народ в революционном порыве во многом был разочарован в церкви, тайна исповеди зачастую ложилась на стол охранки, и не секрет, что высшее духовенство предало и царя. Рухнул лозунг «За Бога, за Царя и за Отечество». Большевики предложили новую религию, основанную на построении рая на Земле. Но время течёт, и мы во многом возвращаемся к истокам, в том числе и в вопросах вероисповедания. Сегодня среди наших соратников много представителей разных конфессий. Когда я работал в Бурятии, много общался с буддистами. Откровенных, агрессивных атеистов я среди однопартийцев не встречал. Лично я придерживаюсь мнения, что в окопах атеистов нет, потому что когда свистят пули, каждый надеется на высшие силы и на спасение.
Лично я являюсь искренне верующим человеком. Вот эти плетеные браслеты на моих руках — не дань моде, как считают некоторые, а памятные предметы, которые придают мне силы. Я привез их из разных паломнических поездок — с горы Афон, из Каманского монастыря в Абхазии, из монастыря Сайданайской Божьей матери из Сирии, из Баламандского монастыря в Ливане, из других святых мест. Одни были подарены настоятелем монастыря, другие попали ко мне при иных обстоятельствах. Я ими дорожу, и еще я верю в Божье провидение.
Моя вера — это моя личная история. Я мало кому говорил о том, как в ходе нынешней жеребьёвки перед выборами дважды вытащил первый номер (сначала определяли очередность, кто первый будет тянуть жребий, а потом — кто под каким номером будет стоять в избирательном бюллетене — ред.). Но вам скажу: накануне я два дня провел в Оптиной пустыни — причащался, посетил скит Амвросия Оптинского. Получил благословение, в том числе, и на определенные достижения в ходе выборной кампании. И эти два первых номера, которые я вытащил, могу объяснить только Божьим провидением. С точки зрения математики, вероятность, что такое могло произойти в реальности, — 1/196, или менее 0,5%.
Недавно по новостям разлетелась фраза Геннадия Андреевича Зюганова о том, что Иисус Христос был первым коммунистом, потому что Нагорная проповедь и моральный кодекс строителя коммунизма практически идентичны. Но на самом деле он об этом говорит минимум 20 лет. Также в одном из Всемирных русских соборов об этом же говорил сам Патриарх Кирилл. Так что не такая уж это и сенсация.
— На моей памяти еще с 1996 года нас пытаются называть партией уходящего поколения, не отвечающего интересам общества. Но это не так. Молодежь в наше время пассионарная, у нее много протестных настроений, которые подпитываются, в том числе, за счет действительности.
У нас сейчас создалось такое клановое сословное общество, когда молодой человек может рассчитывать на удачную карьеру, если у него родители занимают высокие посты. Он может даже толком не учиться, и его все равно пристроят на «теплое место». В отличие от парня из простой семьи, который не может встроиться в коррумпированную систему.
Конечно, молодые люди переживают по этому поводу. Не видя перспективы в жизни, они ищут выход из ситуации. Почему они идут к нам? Потому что видят: то, что мы предлагаем, абсолютно приемлемо и дает уверенность в завтрашнем дне. Программа нашей партии (предвыборная программа КПРФ на выборах в Госдуму РФ VIII созыва «10 шагов к власти народа» — ред.) содержит пункт «Обеспечим бесплатность и высокое качество образования и медицины, гарантируем первое рабочее место». Мы говорим о восстановлении традиционной советской системы образования, когда о человеке судили не по ЕГЭ, которое развивает клиповое мышление, превращая человека в робота, а именно о предоставлении ему возможности творчески развиваться, реализовать знания, раскрыть потенциал. Образование не должно быть услугой, а должно быть почетной обязанностью государства.
Молодым важно чувствовать себя востребованными и важными. У нас в КПРФ отличные молодые ребята собрались. Например, Антон Орлов стал координатором профсоюза «Действие» в республике, нашел себя в работе с медиками, которые нуждаются в защите своих прав, особенно в период пандемии. В частности, он активно участвовал в защите прав мальчика, который стал сиротой после смерти от ковида врача скорой помощи Елены Гайнулловой в Уфе.
Мы с большим уважением относимся к старшему поколению, но вынуждены признать: с задачами и вызовами современности оно, увы, не справится. Я имею в виду новые технологии, новые ресурсы и каналы распространения информации, даже элементарное наблюдение за ходом выборов или агитационную кампанию. Но это лихо получается у молодежи.
— У этого вопроса тоже есть своя история. Наша программа на эту тему родилась в 2016 году на Первом Орловском экономическом форуме КПРФ. В её создании участвовали представители таких крупных предприятий, как «Россельмаш», Кировский завод, а также народных предприятий (совхоз имени Ленина, совхоз «Звениговский», хозяйство «Усолье Сибирское» и другие), которые не выплачивают дивиденды, а вкладывают прибыль в производство, как это было в советские времена. Были там также представители научного сообщества.
Та программа представляла собой систему отношений государства и стратегических предприятий — справедливое перераспределение налогов, формирование бюджета развития, который должен поддерживать промышленный и научно-технический потенциал страны, предоставление социальных льгот населению, бесплатное образование и доступная медицина.
Средства предполагалось найти за счет введения государственной монополии на алкоголь, прогрессивной шкалы налогов (когда малообеспеченные люди освобождаются от налогов, а ставки налогов для олигархов повышаются), и других реальных мер. К сожалению, все наши подобные предложения блокируются в Госдуме представителями других партий.
Второй мотив, по которому предприниматели поверили нам, — это жизненные ситуации, когда, к примеру, рейдеры готовы разорить бизнес, чтобы получить землю или активы. Предприниматели обращаются за помощью к государству и видят, что суды принимают несправедливые решения в угоду рейдерам, которых поддерживают правоохранительные органы, административный ресурс, ушлые юристы. В Уфе такая история произошла с «Олимпик-парком». Его руководитель, испытавший сильнейший прессинг, обратился за поддержкой к нам. И мы пытаемся вместе защитить его права.
— Геннадий Андреевич Зюганов как лидер КПРФ делает это постоянно, выступая в Госдуме, будь то обсуждение бюджета или другие заседания. Следует отдать должное Путину, как сильному лидеру, с точки зрения внешней политики, однако мы не разделяем процветающую сейчас в стране власть семейных кланов и финансово-спекулятивный курс в экономике, когда прибыль извлекается за счет повышения цен монополистами и торговыми сетями. Повлиять на ситуацию простые люди смогут, если окажут доверие на выборах тем, кто готов бороться за их права на государственном уровне, в парламенте.
Это касается, в том числе и журналистов, если они заинтересованы в свободе профессии, свободе ведения дискуссии, свободе проведения журналистских расследований. Лично мне не близка редакционная политика телеканалов «Дождь» и «Настоящее время», но я уважаю их аудиторию, её права на получение информации и поэтому выступаю против ограничений при выполнении журналистами профессиональных обязанностей.
Полагаю, что в этом году лишить нас голосов оппонентам будет сложнее, в том числе и потому, что, напомню, КПРФ стоит в избирательных бюллетенях под номером один. На прошлых выборах мы были в бюллетене под 12-м номером. Впереди нас на втором месте маячили «Коммунисты России», которые, как я считаю, являются инструментом политтехнологической манипуляции с целью ввести избирателей в заблуждение. Они отняли у нас примерно 3-4% голосов избирателей.
Но это не значит, что мы теперь будем спокойно ждать результатов выборов. Как и раньше, у нас будут работать наблюдатели, пресекать «карусели», вбросы бюллетеней и прочие нарушения. Мы создали для этой цели «Красный контроль», набираем в его ряды добровольцев, которые пройдут обучение и смогут контролировать ситуацию на избирательных участках.
Справка Mkset
Александр Андреевич Ющенко родился 19 ноября 1969 году в Гомельской области Белорусской ССР в семье военослужащего. В 1972 году семья в связи с переводом отца переехала в Москву.
Политическая деятельность началась после окончания вуза, в творческой группе известного ленинградского телеведущего, создателя популярных на всю страну патриотических и антиельцинских программ — Александра Невзорова. Помогал московскому корпункту выпускать программы Невзорова «600 секунд» и «Дикое поле». Вместе с творческой группой принимал участие в подготовке репортажей из осажденного Дома Советов во время известных событий 1993 года. Здесь познакомился с Геннадием Андреевичем Зюгановым. Как помощник депутата Государственной Думы, оказывал необходимую информационную поддержку КПРФ.
С 1995 года в команде, занимающейся информационным обеспечением деятельности КПРФ и лидера партии. Несколько раз объездил вместе с Геннадием Зюгановым всю страну от Камчатки до Калининграда.
Будучи помощником депутата Государственной Думы и пресс-секретарем руководителя фракции КПРФ Геннадия Зюганова, принимал участие в проведении большинства выборных кампаний партии как на федеральном, так и региональном уровнях. Отвечал за связи с общественностью, в том числе с федеральными и зарубежными СМИ.
В 2004 году решением Президиума Центрального Комитета КПРФ направлен на работу в избирательный штаб кандидата в президенты от коммунистической партии Николая Харитонова, где руководил информационно-аналитическим направлением работы.
С 2007 года совмещает работу пресс-секретаря Председателя ЦК КПРФ с руководством деятельностью пресс-служб фракции КПРФ в Государственной Думе и ЦК КПРФ.
В 2007 году в период выборной кампании в Государственную Думу руководил выборным штабом в республике Бурятия. В декабре 2007 года избран депутатом Народного Хурала Республики Бурятия. В 2008 руководил фракцией КПРФ в Народном Хурале и являлся членом комитета по бюджету.
В 2011–2016 годы является депутатом Государственной Думы VI Созыва, член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. С 2016 по сегодняшний день депутат Государственной Думы VII Созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. В 2018 году возглавлял информационное направление штаба Павла Грудина в президентские выборы.
Проходил обучение в Военно-космической академии имени Можайского, окончил Российскую академию государственной службы по специальности «Политология» (2003 год), МГИМО (2016 год).
В настоящее время является секретарем ЦК КПРФ. Руководит пресс-службой фракции КПРФ.
Увлекается спортом. Имеет спортивный разряд по боксу.