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Глава Башкирии прокомментировал снижение дисциплины в ношении масок в регионе

8 сентября 2021, 14:23
Фото: Mkset.ru
Он заявил, что текущая ситуация с пандемией стабильна отсутствием резкого роста.

В ходе сегодняшней Прямой линии с главой Республики Башкирия Радием Хабировым, которая прямо сейчас идет в ЦУРе (центре управления республики) один из первых вопросов прозвучал о снижении дисциплины в соблюдении масочного режима.

Радий Хабиров объяснил свое видение ситуации.

– Мы работаем и живем в условиях тяжелой пандемии уже полтора года. Люди очень сильно устали. Сейчас мы подходим очень осторожно, чтобы не создать людям неудобств излишними ограничениями, не создать им неудобства. Тем более у нас есть понимание решения проблемы. Оно одно – вакцинация, и мы бросили силы на него, – заявил глава Башкирии.

Также он сделал прогноз относительно того, как могут развиваться события.

Она (эпидемиологическая ситуация - прим ред.) стабильна тем, что резко не растет. Мы фиксируем стабильность. Будет хуже? Тогда я адекватно этой ситуации начну принимать меры.Радий Хабиров

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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