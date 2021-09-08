Глава Башкирии пообещал благоустроить туристическую инфраструктуру

На пресс-конференции глава Башкирии заметил, что туристический бизнес в регионе развит недостаточно хорошо и в целом отстает от соседних регионов и как следствие появляются недовольные туристы. Так, Радий Хабиров лично столкнулся с неразвитой туристической инфраструктурой.
- Едешь час, едешь 1,5 часа – нет нормального места, остановиться, руки помыть, - поделился глава.
В связи с эти прозвучало многообещающее заявление, что будет развиваться не только туристическая отрасль, но и придорожный сервис. Так, в Башкирии планируется появлении «нормальных туалетов, кафе, заправок и кемпингов».