Глава Башкирии не думает о своем преемнике

На пресс-конференции главе республики задали вопрос о преемнике и об отношениях с бывшими главами Башкирии. Так, Радий Хабиров отметил, что о преемнике он не думал, так как это будут решать президент России и жители региона. Однако, по мнению главы, в Башкирии есть хорошие лидеры.