В Башкирии пожар, который пришел из Оренбургской области, достиг 61 гектара

Напомним, что вчера горела трава на 8 га на расстоянии 3 километров от деревни Каскино, тогда же сотрудниками МЧС была проведена опашка 4 километров территории, однако остановить распространение огня не удалось. Известно, что сейчас проводятся работы по тушению очага пожарными и спасателями совместно с волонтерами и местными жителями, также, отмечается, что были привезены водовозы и другая тяжелая техника. Угроза для населенный пунктов отсутствует.