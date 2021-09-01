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Греф призвал команду Сбера мобилизовать все силы для реализации «путинских» выплат

1 сентября 2021, 17:02
Фото: фрагмент видео
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф направил письменные обращения к своим сотрудникам. Он призвал персонал компании сделать все возможное для того, чтобы без максимального внимания не остался ни один пенсионер.

Герман Греф прокомментировал указ Владимира Путина о единовременных денежных выплатах (ЕДВ) в размере 10 000 рублей. Речь идет о масштабной акции и важной социальной миссии, пишет kp.ru.

Основной задачей сотрудников Сбербанка является оказание должного внимания всем пенсионерам. Без участия не должен остаться никто, подчеркнул Герман Греф. Он предупредил о предстоящем повышении нагрузки на структурные подразделения банковской организации.

По словам Грефа, нагрузка вырастет уже в течение ближайших нескольких дней. Коллектив должен мобилизовать все силы и с высокой ответственностью подходить к выполнению своих профессиональных обязанностей.

Сотрудников Сбербанка призвали обеспечить каждому клиенту возможность в любой момент получить свои деньги. По словам Германа Грефа, крупнейший банк страны стал в последнее время еще более сплоченным, а его команда – сильнее.

«Сегодня мы можем на деле показать, что умеем мобилизовать все свои ресурсы во благо страны и людей. Что мы способны принимать столь масштабные вызовы и справляться с ними», - заверил Греф.

По словам эксперта по финансовым сервисам Андрея Бархоты, дело здесь не в размерах начисляемых сумм, а в высочайшем уровне операционной функции (отделения, кассы, банкоматы). Он не сомневается в том, что Сберу успешно удастся справиться со стоящей перед ним задачей. Специалист напомнил о том, что речь идет не о первых ЕДВ с момента начала пандемии коронавируса, и никаких проблем не возникало.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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