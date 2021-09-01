Греф призвал команду Сбера мобилизовать все силы для реализации «путинских» выплат

По словам эксперта по финансовым сервисам Андрея Бархоты, дело здесь не в размерах начисляемых сумм, а в высочайшем уровне операционной функции (отделения, кассы, банкоматы). Он не сомневается в том, что Сберу успешно удастся справиться со стоящей перед ним задачей. Специалист напомнил о том, что речь идет не о первых ЕДВ с момента начала пандемии коронавируса, и никаких проблем не возникало.