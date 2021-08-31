После массовой драки в Подмосковье из России изгнали около 40 мигрантов

Инцидент произошел 5 августа. В этот день в полицейский участок были доставлены 66 человек. По результатам рассмотрения дела, 49 мигрантам выписали штрафы в размере 5 тысяч рублей для каждого. Нарушителей поместили в центр временного содержания иностранных граждан для дальнейшего выдворения их из России. Первый этап выдворения уже произошел.