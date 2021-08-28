В Башкирии самая непростая ситуация с лесными пожарами в Межгорье и в Мулдакаево

В МЧС сообщили, что в тушении лесных пожаров задействованы 134 единиц техники и 785 человек. Крупные очаги возгорания действуют в закрытом городе Межгорье и в Мулдакаево, в этих населенных пунктах по данным республиканского МЧС обстановка самая непростая.