Позаботьтесь о защите ребенка в новом учебном году

Если уберечься от травм и болезней не всегда возможно, то можно и нужно застраховать себя от лишних затрат, которые могут быть вызваны их лечением. Для этого рекомендуется оформить полис страхования от несчастных случаев, наличие которого позволит родителям не думать о расходах на лечение и реабилитацию ребенка, поскольку их компенсирует страховая компания.