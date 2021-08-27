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ПФР: как можно будет получить новую единовременную выплату пенсионерам

27 августа 2021, 14:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Доставка выплаты будет осуществляться так же, как и получение пенсии.

Пенсионеры получат единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. руб. на основании имеющихся у Пенсионного фонда России данных, никаких заявлений заполнять не нужно. Доставка выплаты пройдет так же, как и получение обычной пенсии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт отделения ведомства в Санкт-Петербурге.

Согласно сообщению, единовременная денежная выплата состоится в сентябре этого года. Выплата не учитывается при определении права на получение других мер соцподдержки, и из нее не производятся взыскания по исполнительным документам.

Напомним, 22 августа президент России Владимир Путин предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам страны, в том числе работающим и военным, по 10 тыс. руб. Указом президента установлено, что получателями этой социальной поддержки станут пенсионеры, которые постоянно проживают на территории России и которые по состоянию на 31 августа текущего года являются получателями пенсий от ПФР.

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