ПФР: как можно будет получить новую единовременную выплату пенсионерам

Напомним, 22 августа президент России Владимир Путин предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам страны, в том числе работающим и военным, по 10 тыс. руб. Указом президента установлено, что получателями этой социальной поддержки станут пенсионеры, которые постоянно проживают на территории России и которые по состоянию на 31 августа текущего года являются получателями пенсий от ПФР.