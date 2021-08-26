В Уфе экстренную посадку совершил рейс из Екатеринбурга

Posted 26 августа 2021, 06:09
Published 26 августа 2021, 06:09
Modified 17 октября 2022, 22:30
Updated 17 октября 2022, 22:30
Приволжская транспортная прокуратура сообщила об экстренной посадке рейса Екатеринбург — Самара. Так, самолет из-за технической неисправности приземлился на запасной аэродром Уфы в 18:40. Сообщается, что это был рейс авиакомпании UTair, а само воздушное судно было модели — ATR-72.
Известно, что на борту находились 60 пассажиров, во время экстренной посадки никто не пострадал. Отметим, что вылет в Самару состоялся в 21:53 уже на запасном судне. По данному случаю транспортная прокуратура будет проводить проверку.