ОСАГО без техосмотра – это реальность

Таким образом, несмотря на эти нововведения, следить за техническим состоянием автомобиля нужно обязательно, в том числе регулярно проходить техосмотр, ведь от этого зависит ваша безопасность, безопасность ваших пассажиров и других участников дорожного движения, а также ваше благосостояние. Так почему бы не позаботиться об этом заранее, чтобы неприятности на дорогах случались как можно реже и не влекли за собой серьезных последствий?