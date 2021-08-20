Рыбный Спас: «Башнефть» выпустила в водоёмы России 565 тысяч мальков

Posted 20 августа 2021,, 12:40
Published 20 августа 2021,, 12:40
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Корреспондентам Mkset удалось стать свидетелями одного из таких событий, которое башкирские нефтяники провели в уфимском микрорайоне Затон. Здесь выпустили 150 тысяч мальков стерляди в реку Белую.
Большегруз привез в Уфу десять огромных контейнеров (каждый весом 2,5 тонны!) с мальками из Самарской области в сопровождении священнослужителя в монашеском одеянии. Оказалось, что разведением мальков занимаются монахи Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря.
Иеродиакон отец Вассиан поведал, что разведение рыбы в представлении верующих людей — это богоугодное дело. Рыба даже признана одним из символов христианства. Монахи разводят мальков в воде из артезианского источника, совершая этим благим поступком также и вклад в решение социальных задач общества.
Появление фуры с таким интригующим грузом на берегу Белой не могло не привлечь внимание местных жителей. К берегу подтянулись молодые мамы с детскими колясками, пенсионеры, дачники и, конечно же, любопытные мальчишки.
Сегодня мы выпускаем в реку Белую 150 тысяч мальков стерляди, а в целом в этом сезоне, помимо реки Белой, на территории Башкирии мы провели зарыбление Павловского водохранилища. Также мальки обрели новый дом в Нижнекамском и Воткинском водохранилищах. В целом число выпущенных особей достигло 435 тысяч, пояснил заместитель генерального директора ООО «Башнефть-Добыча» по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Роберт Фаритов, лично выпустивший мальков в реку из ведра.
По его словам, помимо Башкирии, «Башнефть» проводит зарыбление водоемов также и в Ненецком автономном округе, где также занимается добычей нефти. В этом сезоне в бассейн тамошней реки Печоры были выпущены 130 тысяч мальков сига.
Фуру с мальками подогнали максимально близко к реке. Важно, чтобы вода в водоеме была ненамного холоднее, иначе температуру воды в контейнерах придется выравнивать, доводя до уровня в водоеме, чтобы рыбки не испытали сильный стресс. В данном случае 30-градусная жара услужила добрую службу — вода в Белой оказалась подходящей. К каждому контейнеру с мальками стали поочередно подсоединять небольшой трубопровод. Под давлением вода из них вместе с мальками устремилась в реку под восторженные крики ребятни.
Впрочем, взрослые очевидцы происходившего испытывали не меньший восторг, с интересом рассматривая изящных мальков стерляди, осваивавшихся в новой среде.
Как рассказала заместитель начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов в РБ Людмила Скворцова, процент выживаемости мальков достаточно большой, а уже через несколько лет они начнут нереститься.
Искусственное зарыбление помогает сохранить экологический баланс водоемов, а выращенная молодь имеет хорошую приживаемость в открытой воде. Водные объекты подбираются, исходя из оптимальных условий для размножения и восстановления численности популяции. Здесь, в районе Затона, есть зимовальные ямы и хорошая кормовая база, отметила Людмила Скворцова.
Тем временем местные жители, наблюдая за выпуском мальков, уже на полном серьезе размечтались о будущей рыбалке, однако, как выяснилось, ловить стерлядь незаконно, поскольку она внесена в Красную книгу.
Часть мальков плескалась слишком близко к берегу, их аккуратно брали в ладони и бросали подальше в реку. Выглядело это очень трогательно и даже символично. Скользкие живые рыбки весом от трех до десяти граммов изящно били крошечными хвостами и уплывали в глубь реки, лавируя между небольшими яблоками, которые, видимо, упали с дерева неподалеку и прибились к берегу.
— На этой неделе отмечается православный праздник Яблочный Спас, а у нас сегодня будто Рыбный Спас, — пошутил кто-то из участников выпуска мальков.
Подумалось, что можно учредить новый праздник — Рыбный Спас. Тем более что «Башнефть» занимается зарыблением систематически, в рамках своей природоохранной программы. Так, в 2020 году компания выпустила более 1,2 млн мальков рыб ценных пород на территории Башкирии, Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов. А осенью 2021-го «Башнефть» планирует еще отправить 110 тысяч мальков ценных пород рыб в Куйбышевское и Нижнекамское водохранилища.