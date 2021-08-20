Рыбный Спас: «Башнефть» выпустила в водоёмы России 565 тысяч мальков

Фуру с мальками подогнали максимально близко к реке. Важно, чтобы вода в водоеме была ненамного холоднее, иначе температуру воды в контейнерах придется выравнивать, доводя до уровня в водоеме, чтобы рыбки не испытали сильный стресс. В данном случае 30-градусная жара услужила добрую службу — вода в Белой оказалась подходящей. К каждому контейнеру с мальками стали поочередно подсоединять небольшой трубопровод. Под давлением вода из них вместе с мальками устремилась в реку под восторженные крики ребятни.