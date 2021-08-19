Бренд «Башкирский мед» терпит убытки

Председатель башкирского отделения Союза пчеловодов Алексей Самойлов отметил, что завоз в республику 30 000 пчелосемей скажется на местных пчеловодах, и небольшие пасеки могут разориться. Он добавил, что в лесах не хватает места для всех пчел.