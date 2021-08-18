ДОМ.РФ запустил ипотечную программу для научных работников

— Разработка программы «научной ипотеки» — льготного ипотечного кредитования для российских ученых и научно-педагогических работников, — была одной из важнейших рекомендаций, которые мы направили в адрес Правительства РФ по итогам майских парламентских слушаний «Научный кадровый потенциал страны». Обсудив причины самых острых проблем в этой области с руководством Российской академии наук и корпусом профессоров РАН, мы предложили развивать ипотечный механизм как часть комплексной системы социальной поддержки российских ученых и членов их семей. Кроме ипотеки, эта система мер подразумевает также расширение программы по предоставлению государственных жилищных сертификатов молодым ученым на молодых преподавателей вузов, совершенствование механизмов обеспечения кадров служебным жильем и многие другие направления. «Ипотека для научных работников», разработанная специалистами ДОМ.РФ как адресованный ученым российских наукоградов продукт, полностью соответствует логике инициированных Советом Федерации важнейших мер поддержки российских учёных, — прокомментировала Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.