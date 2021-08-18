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ДОМ.РФ запустил ипотечную программу для научных работников

18 августа 2021, 12:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi
ДОМ.РФ разработал и запустил ипотечную программу для работников научных организаций, а также организаций высшего образования в наукоградах.

Благодаря предложенным условиям доступны сниженные на 0,7 п. п. ставки по основным ипотечным продуктам Банка ДОМ.РФ. Подробности сообщили «Ведомости».

В целях поддержки работников научных организаций создан специальный ипотечный продукт, который ориентирован на жителей 13 наукоградов, то есть более чем на 1,1 млн человек в общей сложности. Мы надеемся, что наши наработки в этом направлении станут основой для федеральной ипотечной программы для ученых, отметил управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Особые условия касаются ипотеки на строящееся жилье, которая выдаётся по ставке от 6,6%, программы на готовое жилье от 8%, рефинансирования от 6,7%, ипотеки на готовый дом от 10,1% и кредитов на ИЖС от 7,9%. Стать участником программы «Ипотека для научных работников» можно, подав заявку в Банк ДОМ.РФ.

— Разработка программы «научной ипотеки» — льготного ипотечного кредитования для российских ученых и научно-педагогических работников, — была одной из важнейших рекомендаций, которые мы направили в адрес Правительства РФ по итогам майских парламентских слушаний «Научный кадровый потенциал страны». Обсудив причины самых острых проблем в этой области с руководством Российской академии наук и корпусом профессоров РАН, мы предложили развивать ипотечный механизм как часть комплексной системы социальной поддержки российских ученых и членов их семей. Кроме ипотеки, эта система мер подразумевает также расширение программы по предоставлению государственных жилищных сертификатов молодым ученым на молодых преподавателей вузов, совершенствование механизмов обеспечения кадров служебным жильем и многие другие направления. «Ипотека для научных работников», разработанная специалистами ДОМ.РФ как адресованный ученым российских наукоградов продукт, полностью соответствует логике инициированных Советом Федерации важнейших мер поддержки российских учёных, — прокомментировала Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Банк ДОМ.РФ постоянно пополняет свою продуктовую линейку, по многим направлениям мы являемся первопроходцами на ипотечном рынке. Так, ранее мы внедрили на рынок жилищного кредитования ипотеку для медиков — уникальную программу для всех медработников страны. Впоследствии успешно реализовали пилот Льготной ипотеки на ИЖС, разработанный ДОМ.РФ, отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Кирилл Гришанов.

Минимальные ставки по ипотеке в Банке ДОМ.РФ доступны при предоставлении выписки о доходах из Пенсионного фонда РФ, которую можно заказать через сотрудника банка. Подать заявку на ипотеку можно по ссылке, 80% решений принимаются почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты. Карты бесплатны в обслуживании для клиентов, оформивших ипотеку в банке.

АО «ДОМ.РФ», +7 495 775-47-40

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