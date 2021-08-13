В районах Башкирии появился 41 новый школьный автобус

В 2021 году на приобретение нового школьного транспорта из средств республики было выделено 106 млн рублей, ещё 142 млн рублей регион получил на эти цели из федерального бюджета. Новые автобусы заменят устаревшие и создадут дополнительные маршруты для учеников.