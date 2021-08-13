В Башкирии на ремонт школ в 2021 году выделили 400 миллионов рублей

Отметим, что согласно указу Президента России в стране до конца 2026 года во всех старых и ветхих зданиях школ должен быть проведен капитальный ремонт. Так, глава республики, заявил, что каждый год, в плоть до окончания срока, республика должна осуществить ремонт в 50-70 школах. Известно, что подготовкой проектов будет заниматься министр образования республики.