Уверенный рост: итоги деятельности «Башнефти» за I полугодие 2021 года

Главный вывод, который можно сделать из отчетности, что «Башнефть» сумела значительно улучшить ключевые финансовые показатели своей деятельности, несмотря на сохранившиеся ограничения по добыче нефти в рамках исполнения соглашения между странами-участниками OПEK+.
С начала текущего года наметилась тенденция на стабилизацию положения на мировых рынках нефти и нефтепродуктов, и это обстоятельство вкупе с реализованным в «Башнефти» комплексом мер по повышению эффективности собственной деятельности способствовали росту выручки «Башнефти» по итогам первого полугодия на 23,2 процента в сопоставлении с первым полугодием прошлого года – до 357,3 млрд рублей, чистая прибыль компании достигла 27,6 млрд рублей. При этом показатель EBITDA увеличился в 5 раз и достиг 63 млрд рублей. В частности, выручка непосредственно от реализации нефти, нефтепродуктов и нефтехимии выросла на 23,4 процента в сравнении с первым полугодием 2020 года.
Важно отметить, что финансовая устойчивость компании получила подтверждение от международных и российских рейтинговых агентств. Так, Агентство Fitch Ratings отметило, что рейтинг «Башнефть» находится на уровне BBB со стабильным прогнозом, а агентство «Эксперт РА» присвоило компании рейтинг ruAAA со стабильным прогнозом (высшая оценка), уточнив, что она является стратегически значимым активом для НК «Роснефть».
Эксперты, анализирующие ситуацию в отрасли, с уверенностью отмечают, что после сложного для всей нефтегазовой отрасли и всего мира 2020 года «Башнефть» успешно восстанавливается. Это подтверждает и продолжение реализации масштабных проектов компании. Так, рамках реализации программы модернизации нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефть» продолжала вести реконструкцию и строительство, таких крупных проектов, как комплекс гидрокрекинга на производственной площадке «Башнефть-Уфанефтехим» и комплекс производства ароматических углеводородов на производственной площадке «Башнефть-Уфанефтехим». Нет сомнений, что эти объекты после реконструкции позволят расширить производственные возможности и повысить выход светлых нефтепродуктов на уфимском нефтеперерабатывающем комплексе.