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Родители 19 миллионов школьников уже получили единовременные выплаты

13 августа 2021, 13:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Ранее Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 204 млрд руб. на эти выплаты.

Родители 19,4 миллиона школьников уже получили единовременные выплаты. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Минтруд.

Министерство напоминает, что выплату могут получить родители детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также граждане с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам. Согласно указу президента, те, кто попадают под эти категории, могут получить единовременную выплату — 10 тыс. руб.

Напомним, получатели единовременной выплаты вправе обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации за назначением такой выплаты до 1 ноября этого года. Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей получателей такой выплаты при предоставлении им иных мер соцподдержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

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#Новости#Выплаты#Андрей Королев#Общество
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