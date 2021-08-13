Родители 19 миллионов школьников уже получили единовременные выплаты

Министерство напоминает, что выплату могут получить родители детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также граждане с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам. Согласно указу президента, те, кто попадают под эти категории, могут получить единовременную выплату — 10 тыс. руб.