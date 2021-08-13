Радий Хабиров посетил клубный дом «Соты»

Уделив внимание прилегающей территории, глава Башкортостана отметил важность сохранения концепции исторического центра и благоустройства общественных пространств.
Клубный дом «Соты» можно назвать одним из примеров комфортной городской среды. На сегодняшний день дом введён в эксплуатацию, а благоустройство территории находится на финальном этапе. Инфраструктура комплекса включает в себя детскую и футбольную площадки, игровую зону. На его территории есть зоны для отдыха и прогулок. Также в планах – сделать аллею современных скульптур, которая станет новым местом притяжения для жителей нашего города.
В ходе визита представители ГК «Первый Трест» рассказали о применении инновационных технологий в строительстве комплекса. В том, числе и об уникальных стёклах с покрытием из серебра аналогов которым нет в России. За которые в июне 2019 года ГК «Первый Трест» получила награду «Лидер инновационных технологий».
Ключевой особенностью клубного дома «Соты» является панорамное остекление фасада в форме правильных шестиугольников, которые очень напоминают соты и отражают уникальность культуры и ремесленных традиций Башкортостана. Такое архитектурное решение в Уфе реализовано впервые и получило высокую оценку профессионального сообщества на федеральном уровне. Напомним, что 9 марта 2021 года в рамках «Российской строительной недели – 2021» министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин вручил ГК «Первый Трест» награду ТОП ЖК 2021. По итогам голосования членов жюри, клубный дом «Соты» победил в номинации «За лучшую практику учета национальных традиций в современной архитектуре».
Справка о компании
ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в топ-3 застройщиков Республики Башкортостан, на данный момент возводит более 400 000 кв. м в Уфе - это 5 жилых комплексов: ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК «Новатор» и ЖК Grand&Grand.