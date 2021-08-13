Погода в доме: коммунальная инфраструктура в стране полностью изношена

Решение о новой программе модернизации коммунальной инфраструктуры было принято еще в 2019 году- тогда Минстрой объявил, что замены требует почти 50 тыс. км теплосетей и 328,1 тыс. км ветхих водопроводов. Эксперты подчеркивают, что на самом деле никто не знает, насколько сильный это износ, потому что никто не проводил обследования этих сетей и сооружений.