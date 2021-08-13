Подготовка к учебному году, ремонт дорог и вопросы экологии. Итоги дня в Башкирии

С 1 сентября все школы, колледжи и вузы Башкирии будут проводить занятия очно. Глава сообщил, что перенос занятий или дистанционный формат обучении пока не рассматриваются. Однако если ситуация с коронавирусом резко изменится в худшую сторону, будут приниматься «какие-то другие решения».
В Уфе транспортное движение на улице Комсомольской планируют открыть 1 сентября, но весь комплекс работ будет завершен только к концу ноября этого года. До окончания работ действует ограничение участке от 50 лет СССР и до улицы Шафиева.
В районах Башкирии появился 41 новый школьный автобус. В 2021 году на приобретение нового школьного транспорта из средств республики было выделено 106 млн рублей, ещё 142 млн рублей регион получил на эти цели из федерального бюджета. Новые автобусы заменят устаревшие и создадут дополнительные маршруты для учеников.
Жители Башкирии снова жалуются на химический запах в воздухе. За минувшие сутки система контроля аварийных ситуаций на химически опасных объектах на улице Менделеева в Стерлитамаке зафиксировала превышение по сероводороду в 1 ПДК и по хлороформу в 1,7 ПДК. За последний день поступило 10 жалоб на химический запах от жителей города.
В Башкирии под аппаратами ИВЛ находятся четыре ребенка. Глава республики Радий Хабиров сообщил о том, что на данный момент из-за заражения коронавирусом четыре ребенка находятся в тяжелом состоянии. Глава также отмечает, что более 90% всех случаев заражения ковидом в республике — «дельта»-штаммом, а большая часть заболевших — молодые люди. Об этом стало известно на августовском педагогическом совещании.
По состоянию на 00:30 13 августа в республике потушили десять очагов природных пожаров общей площадью 1278,85 гектара. Так, был ликвидирован крупный очаг в Зилаирском районе - его площадь составляла 1088 гектаров. Также потушили очаг в 55,94 гектара в Белорецком районе и ещё восемь очагов в Бурзянском районе. Сейчас продолжают действовать десять очагов лесных пожаров общей площадью 1052,1 гектара. Огонь тушат 1109 человек и 154 единицы спецтехники.
В августе в республике почти не выпало осадков - всего 9% от месячной нормы. В ближайшее время дождей не прогнозируется. Отсутствие осадков и жаркая погода осложняют пожароопасную обстановку. Так, в регионе сохраняется высокий класс пожароопасности, в южной части отмечается чрезвычайная пожароопасность, что является опасным природным явлением.
В Башкирии дети войны получат единовременную выплату. Пособия можно получить в августе-сентябре. Пособия назначаются людям, которые родились с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года и живут на постоянной основе в Башкирии. Перечисление выплат организует Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики.