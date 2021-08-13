Подготовка к учебному году, ремонт дорог и вопросы экологии. Итоги дня в Башкирии

В Башкирии под аппаратами ИВЛ находятся четыре ребенка. Глава республики Радий Хабиров сообщил о том, что на данный момент из-за заражения коронавирусом четыре ребенка находятся в тяжелом состоянии. Глава также отмечает, что более 90% всех случаев заражения ковидом в республике — «дельта»-штаммом, а большая часть заболевших — молодые люди. Об этом стало известно на августовском педагогическом совещании.