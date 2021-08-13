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Чему доверяют уфимцы, совершая покупки в сетевых магазинах

13 августа 2021, 10:46
Фото: fotolia.com
Как правильно делать выбор и разбираться в акциях во время похода в магазин.

Каждый покупатель, наверняка, ощутил на себе синдром шопоголика — когда придя в магазин «за хлебушком», в итоге выходишь из него с двумя (а то и тремя) большими сумками покупок. При этом, разобрав покупки, отчетливо понимаешь, что часть из них вовсе не является жизненно необходимой и вполне могла бы и подождать до следующих походов в магазин или вовсе остаться на полках.

Так как же потратить в магазине деньги с реальной пользой, сделать действительно нужные покупки и при этом сэкономить? Мы провели опрос читателей в социальных сетях и обобщили их ответы.

Список и время покупок

Самый простой совет — составлять на листке бумаги или в телефоне список нужных покупок перед походом в магазин, это позволит сконцентрировать внимание на поиске нужных товаров и не отвлекаться на другие заманчивые предложения. Вдобавок психологи также рекомендуют ходить за продуктами, будучи сытым, чтобы не нахватать лишнего «голодными глазами».

Не стоит выбирать для основательного «затаривания» время в конце рабочего дня, когда другие покупатели, спешащие домой, торопливо сметают с магазинных полок полуфабрикаты, чтобы приготовить ужин. Вы вполне можете поддаться общему порыву и набрать гораздо больше товаров, чем намеревались. При этом это будут те продукты, которые вам не очень-то и были нужны.

Фото: fotolia.com

Лучше отправиться за покупками во второй половине дня, примерно после 14.00, когда в магазин уже точно поступят свежие товары, и продавцы успеют разложить их по полкам. В этом случае вы сможете с чувством, толком и расстановкой спокойно рассмотреть товары и проверить сроки годности, советует Индира Хасанова.

Акции и полезные приложения

Стоит внимательнее относиться к акциям и специальным предложениям. Нередко скидки на товар объявляются незадолго до истечения срока их годности. В этом случае делать покупку стоит, если вы точно уверены, что успеете приготовить блюдо из этих продуктов со скидками.

Задумавшись о покупке товаров со скидками (ну, бывает же в каждой семье период, когда внезапно наступает финансовый кризис), лучше ориентироваться на буклеты, которые еженедельно выпускает каждая торговая сеть, либо ознакомиться с информацией на сайте магазина или в его группе в социальных сетях. Тогда вы точно будете знать, на какие акции следует обратить внимание непосредственно в торговом зале.

Я пользуюсь специальным телефонным приложением «Едадил», в нем можно набрать название товара, который вас интересует с указанием конкретной торговой марки. Приложение покажет вам их стоимость в разных магазинах, и вы точно поймете, стоит ли делать покупку в конкретном магазине или правильнее будет сделать это в другом супермаркете за углом, - поделилась опытом Эльвира Суфиянова.

Чаще всего наши респонденты в ходе разговора отмечали выгодные предложения «Пятёрочки», которые на фоне и без того весьма доступных цены сети позволяют покупать нужные товары с ощутимой экономией для семейного бюджета.

Фото: pixabay.com

Немаловажным дополнением к этому, по мнению наших читателей, является удобство и комфорт совершения покупок: всегда рядом с домом, чистота и порядок в торговом зале, большой выбор товаров практически во всех категориях и некоторые эксклюзивные позиции, которые нигде, кроме «Пятёрочки», не найдешь.

Есть лайфхаки и по проверке финальной суммы в чеке. Если она слишком отличается от ваших подсчетов, не стесняйтесь еще раз посмотреть на стоимость товара на витрине. А вдруг продавцы не успели снять неправильный ценник, и вы положили глаз на продукт вовсе не с той ценой, на которую рассчитывали? Не стоит также забывать про установленные в торговых залах сканеры штрих-кода. Во избежание недоразумений и недопонимания с продавцами поднесите к ним выбранный товар — цена, которую он покажет, будет такой же и на кассе.

Качество и состав продукта

Эксперты также советуют внимательно читать этикетки и изучать состав продукта. Иногда за самой красивой упаковкой кроется поистине адское сочетание консервантов.

Современные ГОСТы зачастую не регламентируют количество тех или иных ингредиентов в той же колбасе или сосисках, а только указывают определенное содержание соли или белка. Иногда недобросовестные производители пишут обозначения «ГОСТ» или «ГОСТовский продукт», что называется, наобум, вводя покупателя в заблуждение.

Условия хранения не менее важны, чем срок годности. Даже если срок годности товара еще не истек, обязательно нужно обратить внимание на условия хранения, написанные на его этикетке. В частности, при покупке товара, хранящегося в холодильной или морозильной витрине, обратите внимание на температуру внутри них. Она указывается либо на дисплее холодильника, либо на спиртовом термометре, лежащем на одной из полок.

Фото: vk.com

Как известно, стоимость органических продуктов, заметно выше, чем натуральных. Надпись «органический», гарантирующая, что при производстве не были использованы ГМО, синтетические пестициды и прочие ненатуральные вещества и корма для животных, говорит и о том, что производитель прошел специальную сертификацию.

Если возникают какие-то сомнения, можно попросить у продавца документы на этот продукт.

Важном помнить и еще одно правило для мясных, сырных и рыбных нарезок, сделанных в магазинах: срок их реализации составляет не более 72 часов с момента расфасовки. То же самое касается и готовых салатов, заправленных майонезом.

Фото: vk.com

Сумки и пакеты

Во многих современных супермаркетах появились интересные предложения, связанные с так называемыми экоаксессуарами. В частности, многие наши респонденты отметили сумки-шоперы и многоразовые мешки для взвешивания овощей и фруктов.

Уже продолжительное время пользуюсь бумажными пакетами. Нравится дизайн и удобство. Беру несколько таких пакетов и постоянно ношу с собой. Еще зимой в «Пятёрочке» купила многоразовые мешки из сетчатой ткани с завязками для взвешивания овощей и фруктов по 35 рублей за штуку. Удобно и экологично. Если вдруг запачкаются, можно отстирать и пользоваться дальше. И на душе сразу становится лучше оттого, что я не участвую в захламлении планеты одноразовыми полиэтиленовыми пакетами. Стараюсь и других заразить своим примером. Сначала не могла сообразить, куда клеить ценник, а потом догадалась, что это можно аккуратно сделать на завязке, а после покупки легко удалить. В целом «Пятерочка» — магазин, близкий мне по духу. Главное — точно знать, что ты хочешь купить и что собираешься приготовить дома. Тогда удастся сделать действительно нужные покупки, пояснила уфимка Татьяна Мясникова.

P.S. Практически все наши собеседники дали правильные ответы на вопросы. При этом остался вопрос: почему же нам не всегда удается совершить удачные покупки? Психологи советуют не спешить предъявлять претензии магазину, а для начала воспитать в себе правильного покупателя.

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