«Башнефть» сохранила высокий уровень инвестиций в производство

Вдобавок к производственным проектам в «Башнефти» не упускали из вида и природоохранные программы. Благодаря такой полезной работе, по итогам первого полугодия 2021 года нагрузку на атмосферный воздух удалось снизить на 12 процентов. Напомним, в Уфе продолжает действовать аккредитованная по международному стандарту высокотехнологичная система контроля качества атмосферного воздуха. Речь идет о лаборатории охраны окружающей среды, включая две автоматизированные станции с современным программно-техническим обеспечением. Их современное оборудование непрерывно анализирует компонентный состав и концентрацию веществ в воздухе жилых кварталов Уфы вблизи промышленной зоны и в автоматическом режиме оперативно передает данные в распоряжение министерства природопользования и экологии Башкирии. В санитарно-защитной зоне производственных объектов «Башнефти» работают также передвижные экологические посты.