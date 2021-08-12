Всё, что нужно знать о сделках с недвижимостью с участием несовершеннолетних

— В целом самостоятельный процесс купли-продажи жилья, собственниками которого являются несовершеннолетние дети, отягощен дополнительными требованиями органов опеки и попечительства и, как следствие, бумажной волокитой. По статистике только для того, чтобы дождаться своей очереди на приём в РОНО нужно потратить 2-3 недели. Но можно сэкономить время и нервы воспользовавшись услугой Trade-in от ГК «Первый Трест». Наши специалисты сопровождают всю сделку и помогают в подготовке пакета документов для органов опеки. У нас есть запись по районам, что сокращает время на получение разрешения на продажу квартиры собственником которой является несовершеннолетний, а благодаря актуальным спискам документов по каждому району вам не придётся ходит бессчётное количество раз в РОНО, сдать полный пакет документов вы сможете с 1 раза. — отметила Аида Галяутдинова, менеджер по продажам отдела вторичной недвижимости и Trade-in ГК «Первый Трест». Рынок вторичного и первичного жилья сильно взаимосвязан. Практически каждый при покупке новой квартиры использует продажу вторичного жилья, но большинство оттягивают момент принятия решения о покупке новой квартиры из-за страха возникновения проблем, связанных с продажей старой квартиры. Если и вы давно мечтаете о новой квартире, но никак не можете решиться, воспользуйтесь услугой Trade-in. Вам не придётся тратить свои силы и время на продажу старой квартиры, специалисты ГК «Первый Трест» сделают за вас. К тому же воспользовавшись услугой Trade-in от ГК «Первый Трест» вы сэкономите не только время и нервы, но и деньги! Во-первых, при покупке новой квартиры от застройщика в одном из жилых комплексов ГК «Первый Трест» вам помогут продать вашу старую квартиру совершенно бесплатно! А во-вторых, при покупке квартиры площадью от 55 кв. м вы получите скидку 2%[1] на новую квартиру от ГК «Первый Трест».