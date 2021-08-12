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В Уфе появится 4-полосная дорога в районе, где ведется активная застройка

12 августа 2021, 14:38
Фото: Пресс-служба администрации Уфы
Речь идет о Демском районе и о автомобильной дороге по улице Исследовательской.

Сообщение о скором появлении 4-полосной автодороги в районе, где активно ведется строительство новых кварталов, опубликовала администрация Уфы. Протяженность новой дороги в Демском районе составит 573,5 метра, строительство планируют завершить до конца текущего года. В мэрии также отметили, что в скором времени новые дороги появятся также по улице Генерала Кусимова и по улице Мечтателей. Построить их обещают до 2022 года.

Проект улицы Исследовательской предполагает скорое появление новой 4-полосной дороги, вдоль которой планируют оборудовать широкие (3 метра) тротуары. Помимо тротуаров предусмотрены и велодорожки в обоих направлениях.

На сайте городской администрации уже доложили о ходе работ. Так, на сегодняшний день уже выполнена часть подготовительных работ, в числе которых построенная ливневая канализация и замена нестабильных грунтов на песчано-гравийную смесь.

выполнены подготовительные работы, построена ливневая канализация, а также нестабильные грунты заменены на песчано-гравийную смесь. Также ведутся работы по устройству земляного полотна.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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