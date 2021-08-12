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В Уфе голова ребенка застряла на игровой площадке в детском саду

12 августа 2021, 06:32
Фото: Управление гражданской защиты по Уфе
Освобождать девочку пришлось спасателям.

Вчера, 11 августа, в одном из детских садов в Уфе произошёл неприятный инцидент. Дети не всегда осторожны во время игр на детских площадках, и с ними случаются различные казусы. Так, у шестилетней девочки застряла голова в металлической лесенке на уличной игровой площадке, сообщило Управление гражданской защиты по городу.

Воспитатели пытались освободить ребёнка самостоятельно, но их попытки оказались тщетными. Пришлось вызывать спасателей.

Сотрудники службы с помощью гидравлического инструмента разжали перекладины конструкции и освободили перепуганную девочку. Медики осмотрели малышку, но никаких травм она не получила.

Напомним, в июле сотрудники УГЗ спасли трёхлетнюю девочку, коленка которой застряла между ограждениями детской кровати. Малышка не пострадала.

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#Новости#Александра Константинова#Происшествия
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