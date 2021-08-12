В Башкирии за сутки COVID-19 заболел 271 человек, 9 пациентов скончались

Оперативный штаб республики Башкирии сообщает, что по данным на 11:00 12 августа, за минувшие сутки в регионе зарегистрирован 271 случай инфицирования коронавирусом. За этот же период COVID-19 унес жизни 9 жителей региона.
По данным на сегодняшний день общее количество инфицированных в Башкирии составляет 51 444 человека.
Вылечились с начала пандемии от новой инфекции 47 078 человек, 333 из них выздоровели за прошедшие сутки.
Отчитались в Оперштабе и о темпах вакцинации в республике: на сегодняшний день первым компонентом вакцины привились 1 028 849 человек, получили второй компонент и завершили вакцинацию 811 150 человек.