В Башкирии в суд поступило 39 томов уголовного дела против педофила

Тогда, в июле 2020 мужчина был приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Полтора года ему предстояло ограничивать его свободу, а именно установить ряд ограничений, которые предполагает ограничение свободы. Они подразумевают под собой необходимость дважды в месяц отмечаться в специализированном государственном органе, который и следит за тем как отбывает наказание гражданин, осужденный к ограничению свободы. Среди ограничений и запрет покидать место своего проживания с 23 часов до 6 часов утра. Также фигуранту был предусмотрен запрет на посещение учреждений образования, а также мест отдыха и досуга детей. Разумеется ограничения подразумевали под собой и запрет на выезд из населенного пункта, в котором фигурант намеревался проживать. Среди запретов было и посещение и участие в массовых мероприятиях. Переезжать куда-либо мужчине также было запрещено.