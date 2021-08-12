В Башкирии в 2021 году уволилось почти на 500 врачей больше, чем поступило на работу

На совещании были озвучены и более конкретные цифры. Так, за период с января по июль 2021 года в муниципальных медицинских организациях был зафиксирован отрицательный баланс притока кадров. Речь идет именно о врачах, их уволилось на 458 человек больше, чем количество пришедших на работу. Были озвучены и основные причины увольнений врачей: собственное желание, выход на пенсию, переезд в другой город, район или регион, продолжение учёбы в ординатуре и состояние здоровья.