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В Башкирии прогнозируют похолодание ночью до +6 градусов

12 августа 2021, 02:00
Фото: 1MediaInvest
Днём температура воздуха в республике поднимется до +33 градусов.

По данным Башгидрометцентра, сегодня, 12 августа, преимущественно без осадков, ветер восточный умеренный. Столбик термометра достигнет отметки +24…+29 градусов, по востоку республики не поднимется выше +19 градусов.

13 августа так же дождей не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов, местами опустится до +6 градусов. Днём потеплеет до +27…+32 градусов, по северо-востоку только до +23 градусов. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

В субботу, 14 августа, днём возможен небольшой дождь, ветер тёплый — южный умеренный. Ночью похолодает до +12...+17 градусов, местами до +7 градусов, днём температура воздуха составит +28...+33 градуса.

#Новости#Александра Константинова#Общество
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